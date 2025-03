Avilés está que no se lo cree: el Antroxu ya ha comenzado, y aunque la lluvia afea no es problema. Además, una alineación planetaria extremadamente rara ha tenido lugar anoche. Esto no es broma: justo después del atardecer, cuando se coronaban como Reyes del Goxu los del "Belenitos", siete planetas (Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano, Júpiter y Marte) protagonizaban un desfile cósmico. Y ya es casualidad: el Antroxu de Avilés va este año de los viajes en el tiempo y el espacio. Hoy el desfile será terrenal: por Galiana, que será río sobre baldosín. A partir de las 18.00 horas.

El orden del desfile Entonces descenderán un total de 36 artilugios –récord entre los récord–. La parrilla de salida está así: "Belenitos", "Una y pa casa", "Los Villanos", "La Gandaya", "La Pecera", "Los Carnivales", "Reciella Repunantes", "Peripecias", "La Arrancadera", "Zamparampas", "Los peyeyos", "Fanny Fans", "Peña Versalles", "Los Sidrones", "Peña VRS", "Piniellanos", "Los Nostálgicos", "Los Barberos de Mila", "Los Garruchinos", "Jarra y pedal", "Los Disfrutones", "Los Folloneros", "Girotropicos", "Las collacias", "Peña Xarana", "Peña Esto es Ébano", "Los Alcachopos", "La Magaya", "Peña Abuelo Anselmo", "Los Arrexuntaos", "Si lo sé no bajo", "Peña Vehinsa", "Peña Puntazu", "Peña Ébano", "Buenavista Revolution" y "Karmavaleros". Las peñas llevan ya semanas "currándose" los vehículos que navegarán como barcos por un río de agua y espuma. Todo este movimiento de artilugios generará casi seguro algún que otro trastorno al tráfico rodado. Por ejemplo: a partir de las 08.00 horas quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en el tramo de la avenida de Portugal comprendido entre la avenida de Cervantes y la plaza del Carbayedo. A partir de las 10.00 horas quedará prohibido el estacionamiento de vehículos en la calle Doctor Graíño en el tramo comprendido entre las calle Jardines hasta la calle de la Cámara. Cortes de tráfico También habrá cortes de tráfico y circulación lenta, a partir de las 10.30 horas, por las avenidas de Gijón, Cervantes y Portugal. Más de lo mismo desde las avenidas de Lugo, Emile Robin o La Cámara en "ascenso" de Galiana hacia la avenida Portugal, de donde partirá el desfile (acuático) de Avilés y uno de los mejores lugares para ver las carrozas. Otra cuestión importante, sobre todo para los profanos en descensos de Galiana. La cosa es que esta calle, conocida por ser peatonal, se transforma casi por arte de magia en un mar con tanta espuma como si se apretase sin descanso un bote grandón de "spray". De ahí que es importante vestir ropa y calzado adecuado. Otro dato: conviene mantener a los más peques bajo vigilancia en el mar de espuma para prevenir cualquier posible incidente. Lo ideal, en un alineación planetaria completa, es que subiera el mercurio, pero estos días parece que anda más a desfiles celestiales. El pronóstico: unos 10 grados. Premios para los mejores artilugios Las peñas participantes en el Descenso se disputarán 8.600 euros (2.100 más que en 2024) para los ocho primeros clasificados, elegidos por jurado. Música para seguir la "folixa" en Avilés A las 23.30 horas será el estreno absoluto del MacroShow Dani Parrondo ‘The Goat’. Y aún quedará un poco más, con la sesión Dj Monoloco. El inicio de la jornada, en Llaranes Gran Festival de Antroxu y concurso de disfraces, a partir de las 12.00 horas. Los premios son un l