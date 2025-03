La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha puesto este jueves la obra de rehabilitación de las viviendas del barrio de Buenavista, en Avilés, como ejemplo de la buena gestión y ejecución de los Fondos europeos "que peleó y que luchó el presidente del gobierno para dar respuesta a la salida entonces de la crisis del covid y que ahora son fundamentales para responder a la crisis de la vivienda". Rodríguez ha destacado que su Ministerio en los últimos años ha dispuesto de más de 250 millones de euros para Asturias en materia de vivienda.

"Esos recursos van a propiciar fundamentalmente rehabilitación, en el caso de esta comunidad autónoma. Un total de 5.237 viviendas de las cuales 600 lo son de nueva construcción y el resto es todo un trabajo de rehabilitación como el que hoy estamos visitando", ha indicado la ministra en declaraciones a los medios en su visita a las obras de rehabilitación de las viviendas del barrio avilesino.

Isabel Rodríguez ha asegurado que el problema de la vivienda solo se resolverá si todos son capaces "de acordar, de colaborar, cada uno en el ámbito de sus competencias" y ha puesto en valor la ley de vivienda. Así ha manifestado la ministra que "a pesar de lo que algunos quieran interpretar, este mercado no se regula solo y si se regula solo, lo hace de manera voraz para la ciudadanía".

Ha insistido la ministra en el problema de la vivienda "no tiene una solución única porque es un problema complejo y no existen varitas mágicas pero lo que no se necesitan son palos en las ruedas".