Christian García / Amor Domínguez

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Así es el PACO, el parque acuático de Corvera que ultima los preparativos para la reapertura de este verano

El año pasado, la instalación registró una ocupación media del 67,7 por ciento, con más de 14.000 usuarios en apenas 36 días de actividad. Para esta temporada, se espera superar la cifra de usuarios ampliando a 650 personas la capacidad, por las 500 actuales

El Ayuntamiento ha llevado a cabo una profunda renovación de la instalación, con la colocación de baldosas antideslizantes y nuevas barandillas para mejorar la accesibilidad

Las labores de mejora también incluyeron la corrección de la pendiente de uno de los toboganes para facilitar la salida de los usuarios, así como el uso de hormigón para afianzar el firme sobre el que descansan la estructuras

La sala de máquinas también se ha visto renovada con suelo de hormigón para agilizar las labores de limpieza y la incorporación de nuevas bombas para garantizar el servicio de agua en toda la instalación Más información