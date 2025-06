"Le están quitando un derecho, le ponen en riesgo", clama María González, mujer de Marcos Troitiño, guardia civil que hace ya casi dos años fue atropellado en Castellón cuando intentaba detener a dos ladrones y que resultó gravemente herido, con secuelas que le hacen usar una silla de ruedas para su vida diaria. Desde hace meses, la pareja, junto a su hija, reside en Los Balagares y se están dando de bruces ante una nueva dificultad. La corverana busca tener una plaza de minusválidos en la urbanización, algo que desde la gestora, afirma, le están negando. "Me dicen que cuando compramos la casa ya sabíamos que no había plazas así. Como si fuese algo que supiésemos de antes. Me tratan fatal", señala González, cansada ya de pelear por un derecho que la ley recoge para su marido.

"Nosotros compramos una casa en una comunidad privada, pero no por ello mi marido pierde derechos", defiende González, que desde diciembre lleva tratando de hablar con la gestora de la comunidad, que por ahora hace caso omiso a sus peticiones. "Les da igual. Dicen que hay que esperar a la reunión ordenaría de vecinos que se iba a hacer en mayo, pero casualmente ya se ha aplazado a junio", explica la corverana, que llegó a requerir esta plaza de estacionamiento a través de un burofax. De hecho, González, en un primer término, tenía en mente correr ella misma con los gastos de la obra. Lo único que buscaba era permiso para poder acometer la actuación. Ahora ya va con todo. "Están poniendo en riesgo tanto la vida de mi marido como la mía, le están quitando independencia y autonomía", señala la corverana. González se ampara en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, donde, explica, se establece "que la comunidad está obligada a ejecutar las obras y adaptaciones necesarias para garantizar la accesibilidad, siempre que se cumplan los requisitos legales —lo que, según ella, ocurre en este caso—, sin necesidad de acuerdo previo, y con cargo a la comunidad hasta el límite legalmente previsto, de conformidad al marco legal de protección de las personas con discapacidad".