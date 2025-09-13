Susto en Gozón. Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), han rescatado a un pescador que sufrió una caída al mar en Moniello. El afectado resultó ileso y sólo precisó la cura de algunas magulladuras y contusiones por parte de la médica-rescatadora del grupo, una vez estuvo fuera del agua.

Los servicios de Emergencias recibieron el aviso a las 10:30 horas. En la llamada se indicó que un pescador se había caído al agua, lo que obligó a movilizar de inmediato al equipo de rescate. También se avisó a efectivos de Bomberos del parque de Avilés y se informó a Salvamento Marítimo, a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

Una vez en la zona, los rescatadores localizaron al afectado a cierta distancia de la costa, arrastrado por la corriente. Para su rescate se ejecuta un ciclo de grúa, con un bombero-rescatador, que accede hasta el pescador y con la cincha de mar, se iza a ambos hasta la aeronave. A las 10:51 horas, los rescatadores ya tenían con ellos al afectado y lo trasladaron a tierra, aterrizando en un prado cercano. Aquí la médica-rescatadora realiza una exploración al varón afectado y procede a la cura de las heridas y erosiones que presentaba debido a la caída.

El equipo de rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 11:23 horas.