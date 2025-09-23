VIDEO: Christian García / FOTO: Mara Villamuza

Avilés alza la voz contra la trata y la explotación sexual: "Ninguna persona es mercancía ni está en venta"

Durante el primer semestre de 2025 fueron detectadas 4.229 personas en situación de riesgo de explotación y trata de personas. De todas ellas, el 30 por ciento manifestaron haber sido explotadas siendo menores de edad. Esto son datos facilitados pro APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, entidad que este martes en Avilés puso voz al manifiesto con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.