“Arte y Espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA” llega al Centro Niemeyer tras su paso por Madrid y Bilbao
La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y Espiritualidad. Imaginar lo extraordinario, organizada por BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre, que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA. El proyecto, exhibido en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, se presenta ahora en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte, que se podrá visitar en Avilés del 10 de octubre 2025 al 1 de marzo 2026.