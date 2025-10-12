Miki López

Avilés se vuelca con una de las grandes joyas de la marina española: "Es impresionante"

"Es impresionante, da gusto ver cosas así a la puerta de casa", comenta en alto Marcos González, que, móvil en mano, echa fotos a una de las grandes joyas de la marina española que, durante esta semana, se podrá ver en el muelle del Niemeyer. Se trata de la nao "Victoria", la recreación del histórico navío español que consiguió dar por primera vez la vuelta al mundo, hazaña para la cual estuvieron en la mar durante tres años. "Aunque sea una réplica, no deja de ser historia de nuestro país. Es un lujo poder ver algo así de cerca", señala el avilesino, que reconoce ser un gran amante de la historia del imperio español.