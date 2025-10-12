Christian García

Así luchan los mariscadores de Luanco por cada kilo de percebe en el cabo Peñas

Ocho kilos por cabeza. Esa es la cantidad máxima de percebes que pueden capturar los mariscadores de Luanco cada día que acuden al cabo Peñas para hacerse con uno de los moluscos más preciados del mercado y que estas semanas puede alcanzar picos de precio de hasta 90 o 100 euros el kilo. LA NUEVA ESPAÑA acompaña una vez más a los mariscadores, que llevan a cabo uno de los oficios más peligrosos en la mar.