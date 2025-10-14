VÍDEO: Noé Menéndez / FOTO: Mario Canteli

Inma brilla con luz propia: la historia de la pequeña corverana con una enfermedad ultrarrara que se la ha convertido en la heroína de un cuento

La pequeña Inma sufre una enfermedad tan rara que ni los médicos han conseguido ponerle nombre. A pesar de las limitaciones que le causa su "grave" retraso en el desarrollo, las capacidades de esta corverana de tres años son infinitas. Tal es así que incluso se ha convertido en la protagonista de un cuento que muestra al mundo la superheroína que lleva dentro. Titulado "Inma y la luz de las estrellas", este libro infantil narra el día a día de esta pequeña pero gran luchadora.