Miki López

"Este es un día muy importante para muchas personas": arrancan los trabajos para la exhumación de la fosa común de La Lloba, en Castrillón

«Esta es una exhumación muy importante por varios motivos. Lo primero es que hay muchas familias esperando durante años a que llegase ese momento. Creo que ese ya es motivo suficiente como para intentar encontrar los restos de esas personas asesinadas y desaparecidas», declaró Beatriz González, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, tras visitar los trabajos en la fosa común de La Lloba, en Castrillón, donde se calcula que puede haber hasta catorce personas asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil española. Hoy han empezado los trabajos de exhumación en la zona, en los que están involucrados investigadores de la Universidad de Oviedo. «Sobre La Lloba hay un trabajo muy importante de investigación hecho por historiadores como Pablo Martínez Corral y Alejandro Martínez», apuntó González. Más información