Instagram thegardenmolleda.jardines

Ni en Vigo ni en Nueva York: el jardín con la decoración de Navidad más espectacular (con más de 40.000 luces) se encuentra en este pueblo de Asturias

La Navidad es sinónimo de luz, de iluminación en las calles, de alegría. En Corvera lo saben bien y Miguel Busto, que es el encargado de dar vida al Jardín de Molleda cada época señalada del año, mucho más. La Navidad casi siempre llega antes a esta finca del barrio molledano de La Trapa que los turrones a los supermercados, y es que ya el 2 de noviembre estaba toda la decoración navideña lista. "La decoración de Halloween la empecé a retirar el día 31 porque daban lluvia, y el 2 ya tenía todo preparado", señaló el responsable de este espacio que ha decidido esta temporada no organizar visitas y lo argumenta en motivos personales. En cualquier caso, no ha dejado de ambientar la finca de su abuelo, Agustín Rodríguez, con infinidad de detalles y motivos navideños que se resumen en más de 40.000 bombillas de tipo led. Más información