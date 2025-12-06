Amor Domínguez

L'Anguleru ya está en Asturias: el Papa Noel asturiano hizo su primera parada en Corvera antes de recorrer los 78 concejos de la región

L’Anguleru, el Papá Noel asturiano regresó este viernes al Principado tras su tradicional travesía desde el Mar de los Sargazos. Como cada año, L’Anguleru iniciará un itinerario que lo llevará por los 78 concejos asturianos acompañado de los Llendadores, sus inseparables ayudantes. Durante este periplo se combinarán actividades con escolares, encuentros con familias y momentos simbólicos como la recogida del Serazu Máxicu en Ribadesella o el encendido del Fuego Mágico en Mieres.