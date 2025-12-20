Secciones

Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: "El madrugón vale la pena"

VÍDEO: Noé Menéndez / FOTO: Mario Canteli

«Me he levantado a las seis de la mañana para poder estar aquí la primera. Desde que me enteré de que iba a abrir sabía que quería estar en el primer día», reconoce Ainara Galán. Ella era la primera de una larga cola que llegó a superar el medio centenar de personas. ¿El motivo? La última inauguración de ParqueAstur. El «Kawaii Café» ha abierto sus puertas en el centro comercial corverano, congregando a centenares de familias que, llamados por la temática de la cafetería, madrugaron para no perderse las primeras horas de este fenómeno que triunfa en ciudades como Oviedo, Madrid o Murcia. Más información

