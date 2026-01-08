Carlos Hipólito vuelve al Teatro Palacio Valdés con “Música para Hitler” para abrir escenAvilés 2026

El actor Carlos Hipólito, ya todo un habitual en el Teatro Palacio Valdés, regresa a Avilés con la obra "Música para Hitler". El madrileño protagonizará la historia en la que encarna al músico Pau Casals, exiliado en el sur de Francia tras la Guerra Civil española y que tiene que responder a una petición de Hitler para que le ofrezca un concierto.

Su actuación abrirá el primer trimestre de escenAvilés de 2026 con dos representaciones. La primera de ellas será mañana viernes 9 a las 20.00 horas (función de abono) y el sábado 10 a la misma hora (función fuera de abono).

Acompañarán a Carlos Hipólito en la representación otros grandes nombres como el de Kiti Manver, Dani Muriel y Marta Velilla. Actuarán con el objetivo de darle vida a un episodio tan real e inquietante como es el hecho de que el "Führer" invitara al músico catalán a tocar frente a él en una Francia ocupada por los alemanes.

"Música para Hitler" está escrito por Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, una dramatización de algo que ocurrió en la vida real y sobre la decisión final de Casals de tocar frente a Hitler y las consecuencias que podría tener para él negarse a hacerlo.

La obra está cosechando un gran éxito de público en una gira que están llevando por toda España. Inició en primavera del año pasado y continuará, por ahora, hasta abril de 2026.