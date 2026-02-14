Miki López

El genio de la lámpara concede lluvia para la fiesta de Escolinos antroxaos y lleva la fiesta bajo techo en Avilés

"Aladin" frota su lámpara maravillosa y sale un genio que le concede tres deseos. Quique Moyano es uno de esos "genios" y va al cole del Quirinal. Tiene claro que para Antroxu los tres deseos a cumplir con "pasarlo bien, estar con amigos y que no llueva". Dos de ellos se cumplieron. Lo dice bajo techo en el polideportivo del Quirinal durante la fiesta de Escolinos antroxaos que acabó allí tras una agitada mañana en la que se suspendió el desfile de la tarde por las calles de Avilés por la lluvia, el viento y reinó la incertidumbre sobre una fiesta que moviliza cada viernes de Carnaval a más de un millar de rapacinos y sus familias. Al final, la celebración cambió de ubicación por la lluvia y el viento y un buen puñado de pequeños y sus familias se quedaron en casa. Como dato, había 47 inscritos del cole de Llaranes, solo bajaron disfrazados siete, dos madres, un padre y cuatro peques.