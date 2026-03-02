Mario Canteli

La Universidad de Oviedo retoma la búsqueda de restos de víctimas de la represión franquista en la fosa común de La Lloba

Los trabajos de exhumación en la fosa común de La Lloba continúan este lunes tras el parón invernal. Las labores del equipo arqueológico de la Universidad de Oviedo, dirigido por Avelino Gutiérrez, se desarrollarán ahora en una zona concreta, más localizada, donde esperan encontrar más restos óseos de víctimas de la represión franquista de los últimos años treinta del siglo XX, principalmente. Más información