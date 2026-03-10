A.D.

Estafan en Avilés más de 10.000 euros a un vecino que recibió un SMS suplantando a su banco por una supuesta incidencia en su cuenta

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito de estafa, valiéndose para ello de la técnica conocida como “smishing”, una estafa que utiliza mensajes SMS falsos, suplantando a bancos, empresas de mensajería o instituciones, para robar datos bancarios o instalar malware. Suelen incluir enlaces a páginas web fraudulentas que simulan ser legítimas, creando urgencia para que la víctima actúe sin verificar Más información