VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

Mariví Monteserín pone en valor el uso de la tecnología y la colaboración municipal para mejorar los servicios públicos y afrontar la crisis por la guerra

Mariví Monteserín, anfitriona del III Encuentro de alcaldes y alcaldesas de Asturias, organizado por LA NUEVA ESPAÑA dentro del Foro del Municipalismo de Prensa Ibérica y alcaldesa de Avilés, explicó en su intervención que "las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas, deben convertirse en las herramientas que nos permitan impulsar una nueva concepción de los servicios públicos, porque en ellas se encuentran algunas de las soluciones a los grandes retos que ha de asumir la administración en estos momentos". "Debemos pasar del mundo de las ideas a la realidad material", aseveró la regidora socialista, que forma parte de la junta directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. Más información