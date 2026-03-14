Miki López

Los estibadores avilesinos salen a la calle al grito de "Ni un paso atrás"

Los trabajadores entienden que la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés en realidad “es una medida para que dos empresas se hagan con los muelles y eliminen la competencia”. “Y, encima, con el beneplácito de la Autoridad Portuaria”, señaló Manuel Pravia, representante del sindicato de Estibadores del Principado.