A.D.

Aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto de Asturias para atender a una pasajera que sufría un dolor en el pecho

Susto en el Aeropuerto de Asturias. Un avión que se dirigía a Francia ha tenido que tomar tierra en Santiago del Monte de manera urgente para que prestasen asistencia médica a una pasajera que sufría un dolo en el pecho. La mujer, de nacionalidad francesa y de 49 años, padece una cardiopatía y fue trasladada al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) en una UVI Móvil. Más información