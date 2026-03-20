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"Es uno de los momentos más duros desde que abrimos", sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada

"Es uno de los momentos más duros desde que abrimos", sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada

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"Es uno de los momentos más duros desde que abrimos", sostienen los propietarios de la parrilla avilesina arrasada por el fuego de madrugada

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"Ayer vivimos uno de los momentos más duros desde que abrimos nuestras puertas", subrayaron esta mañana los propietarios del conocido negocio hostelero Los Sauces, ubicado en La Tabla, donde el fuego calcinó la zona de parrilla y el techo justo encima de esta instalación en el interior del local. El resto resultó afectado por el humo. Más información

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