Mara Villamuza

La silicona y un obrador avilesino "salvan" el molde del bollo de Pascua de Avilés

El molde del bollo de Pascua puede tener salvación. La Confitería Galé ha desarrollado un molde de silicona, "más higiénico y duradero", para sustituir la tradicional horma de hojalata para elaborar el popular dulce avilesino, que tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, se encuentra en "peligro de extinción" tras haber bajado la persiana la empresa gallega que los fabricaba. "Logramos anticiparnos a esta situación y, además, conseguimos evolucionar el molde con un material que nos permite conseguir un producto más perfecto, ya que reparte mejor el calor y permite desmoldarlo sin ningún tipo de imperfección", explica Carlos Antuña, gerente del negocio, que tiene sus cocinas en las entrañas del hotel Palacio de Avilés by Meliá. Más información