Miki López

La solidaridad se tiñe de verde en Avilés para la lucha contra el cáncer

La solidaridad se tiñe de verde porque es el color de la esperanza. La esperanza de las personas que padecen cáncer y de los familiares y amigos que contienen y cuidan y desean que, de una vez por todas, "los tumores pasen a la historia y se acabe ya esta enfermedad que destroza vidas". Lo dice Marcos Menéndez, que siempre que el tiempo se lo permite participa en las iniciativas solidarias contra el cáncer. "En mi familia hay y hubo varios casos, pero es una cuestión de toda la sociedad", abunda Menéndez, que fue uno del millar de participantes en la marcha avilesina organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y que recorrió las principales calles del casco histórico de la ciudad. Más información