Mara Villamuza

'Clavel' y 'Petunia' descubren el parque Ferrera a los escolinos del Quirinal

"Clavel" y "Petunia" son unos guías muy floridos. Son los personajes que encarnan Borja Roces y Ana Morán para las visitas teatralizadas para escolares y en asturiano. Javier Rodríguez estudia 4º de Primaria en el colegio del Quirinal y atiende a todos los detalles porque este miércoles le tocó conocer el parque Ferrera de una manera diferente. "Es un lugar donde hay plantas y árboles como el roble, el carbayu", explicó el pequeño momentos antes de que "Clavel" les diera la bienvenida junto a la entrada de la Casa de Cultura. La visita teatralizada forma parte de los actos que organiza el Ayuntamiento con motivo de la Selmana de les lletres asturianes.