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Diálisis con rumba en Avilés: guitarra y baile para amenizar la tarde en el Hospital San Agustín

Una sanitaria del Hospital Universitario San Agustín (HUSA), estos días de aniversario quincuagésimo, le dio alegría a su cuerpo y al de sus enfermos de riñón a ritmo de rumba. Se lo pasó tan grande que sus pacientes se olvidaron un rato de sus hemodiálisis. Y es que la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) organizó una fiesta que ha saltado a las redes para sorpresa de todos.