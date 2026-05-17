Christian García

Piedras Blancas vibra con el desfile de carrozas y xarrés de San Isidro: "Esto es una experiencia que perdura para siempre"

Música, caramelos, confeti y mucha, mucha diversión. Piedras Blancas encara la recta final de las fiestas de San Isidro y lo hace con la mayor de las ilusiones. Tras una noche de sábado en la que la música de la orquesta La Misión y los DJ Iván Melendi y Franky Deejay pusieron a todo el mundo a bailar, el domingo arrancó a las once de la mañana con la misa en la iglesia de la capital de Castrillón y, ya al mediodía, con el esperado Desfile de Carrozas y Xarrés.