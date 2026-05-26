Miki López

Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: "Es una desgracia; la mar es muy traicionera"

"Es una desgracia. La mar es muy traicionera". La playa de Salinas vivió este lunes un dramático suceso. Un avilesino de 19 años, cuya identidad se corresponde con las siglas I. F. D., desapareció entre las olas del Cantábrico tras ser arrastrado por la corriente a la altura de Los Gauzones. Los servicios de emergencia hicieron un importante despliegue de medios para tratar de localizarlo, pero resultaron en vano. El dispositivo de rescate se pospuso a las diez de la noche, cuando se fue la luz del sol y en el arenal castrillonense ya solo quedaban la familia y los amigos del desaparecido, totalmente destrozados. Las labores de búsqueda continuaron durante la noche y esta mañana se ha retomado el rastreo por aire y por mar. Más información