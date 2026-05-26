Christian García

Hablan los surfistas que rescataron a tres de los cuatro bañistas arrastrados por la corriente en Salinas: "Los chicos estaban casi ahogándose y logramos sacarlos del agua"

"Cuando llegamos, los chicos estaban casi ahogándose". La rápida intervención de un grupo de surfistas y de un socorrista fuera de servicio fue el factor decisivo para que la tragedia de este lunes en Salinas no fuese mayor. La heroica actuación sirvió para poner a salvo a tres de los cuatro jóvenes que habían sido arrastrados por la corriente cuando se daban un chapuzón en la playa de Salinas. Ante la ausencia de un servicio activo de salvamento en el arenal, este grupo de deportistas no dudó en lanzarse al agua para auxiliar a las víctimas a la altura de la escalera número 9. Esta mañana han regresado al lugar de los hechos y relatan lo ocurrido al pie de la arena, con el sonido de fondo del helicóptero de los Bomberos que sobrevuela la bahía para tratar de localiza a Iyán Fariña Díaz, el joven de 19 años al que no lograron scaar del agua. Más información