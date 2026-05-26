VÍDEO: Noé Menéndez / FOTO: Miki López

¡Un Rito del Beso de récord! Yaiza Perancho y Jesús Pintos pulverizan todas las marcas en el tradicional acto de las fiestas de Villalegre, en Avilés

¡157 besos! Yaiza Perancho y Jesús Pintos pulverizaron este martes todos los récords en el tradicional Rito del Beso de Avilés. El acto, que supone el punto final a las fiestas del Puchero de Villalegre, congregó a cientos de espectadores que corearon los picos entre la pareja, que reconoció que iba “decidida” a superar la anterior marca, registrada en 2018. “Había que superar el récord. Se nos ha hecho un poco largo, pero ha estado muy bien”, confesaban ambos tras cinco minutos de puro amor. Más información