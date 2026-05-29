A.D.

El impacto de los conciertos del "Último de la fila" y Aitana para Avilés: más de 500 trabajadores y un retorno de 2,6 millones de euros

Los conciertos del “Último de la Fila” y de Aitana en Avilés van a movilizar a medio millar de trabajadores: desde maquinistas, guardias de seguridad o personal de “catering” y supondrán un impacto para la economía local de 2,6 millones de euros. Esa es la previsión que hacen los organizadores de los grandes conciertos del verano avilesino, que serán también la prueba de fuego del pabellón de La Magdalena como el mayor centro de conciertos de Asturias. La vuelta de Manolo García y Quimi Portet está fechada el día 20 y el recital de la “superestrella”, por su parte, está previsto para seis días después.