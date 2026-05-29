Christian García

Los servicios de emergencias actualizan la búsqueda de Iyán Fariña: menos intensidad en Salinas y ampliación de la vigilancia a Cantabria y Lugo

Las labores de búsqueda de Iyán Fariña, desaparecido desde el pasado lunes cuando se vio arrastrado por la corriente en la playa de Salinas, afrontan sus últimas horas de operativo. Tal y como detallaron los servicios de emergencias, el rastreo del avilesino de 19 años dejará de priorizar el rastro en Salinas, coincidiendo con la puesta en marcha el próximo lunes, 1 de junio, del servicio de socorristas a lo largo y ancho de la costa cantábrica. Asimismo, desde la Guardia Civil confirmaron que la familia del joven de 19 años ya ha sido comunicada del nuevo procedimiento. Más información