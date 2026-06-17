A.D.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Universidad Nebrija anuncia la compra de las naves de Balsera de Avilés para convertirlas en una residencia de estudiantes

Importante movimiento inmobiliario de la Universidad Nebrija en Avilés. La institución académica ha confirmado esta tarde a LA NUEVA ESPAÑA la adquisición de las históricas naves de Balsera para convertirlas en residencia de estudiantes. Se trata de la segunda operación de gran calado del centro privado para alojar a los estudiantes, después de que el pasado mes de marzo anunciasen la rehabilitación del número 71 de Rivero, el antiguo geriátrico, para transformarlo en pisos para estudiantes y apartamentos de uso turístico. La previsión de la Nebrija es comenzar las clases de Enfermería el próximo curso académico.