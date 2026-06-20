Miki López

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Los primeros de la fila para ver a "El último de la fila" en Avilés: La Magdalena, a rebosar a más de dos horas del concierto

En Avilés hay devoción por "El último de la fila". Veinte mil personas, una detrás de la otra, tomarán esta noche el pabellón de la Magdalena para escuchar al dúo que puso banda sonora a la vida creciente de los años ochenta y noventa. Como le sucede a Alicia Fernández que, camiseta en ristre y en medio de una inmensa cola para acceder al nuevo "conciertódromo" local, le dice al periodista que lo suyo con Manolo García y Quimi Porter “viene desde el primer disco”. Willy Martínez, su novio, es más “metalero”: “El sábado, en Viveiro tocó”, cuenta la pareja, que están entre los primeros de la fila. Más información