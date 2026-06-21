A.D.

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De un almacén "como el de Amazon" a residencia universitaria del siglo XXI: la singular historia de las naves de Balsera de Avilés

Las tres naves de Balsera -cuya compra por la Universidad Antonio de Nebrija desveló LA NUEVA ESPAÑA- en realidad eran cuatro. El empresario Victoriano Fernández Balsera (Avilés, 1859-1942) encargó al arquitecto municipal Antonio Alonso Jorge levantar los pabellones que tenían que alojar su empresa -al principio, Almacenes Fernández y Suárez- en el paseo de la ría de Avilés. El importador -sabuguero de pro: primero fue zapatero remendón, luego empezó a vender ultramarinos en el Colón- había adquirido suelo que habían recuperado a la ría. Allí fue donde decidió centralizar sus negocios internacionales, porque para entonces, en la segunda década del siglo XX, Fernández Balsera controlaba la distribución de materias primas entre las Antillas y Europa: también era naviero. Más información