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"El Último de la Fila", inmenso e irrepetible en Avilés ante 20.000 espectadores

Hay pocas bandas en España capaces de acabar una carrera de décadas con la cantidad y la calidad que tiene el repertorio de "El Último de la Fila" y volver a ponerla en pie con la forma y el fondo con que Manolo García y Quimi Portet lo hicieron este sábado por la noche en Avilés. Muy lejos de ser los abuelitos que bromearon ser, la banda se entregó a la multitud con una alegría digna del principiante y una generosidad de dos horas y media y más de 25 canciones coreadas a pulmón por un público agradecido y consciente de estar viviendo algo, posiblemente, irrepetible. Una segunda y última oportunidad de bailar con los muchachos. Más información