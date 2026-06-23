A.D.

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La comarca de Avilés arde por San Juan: programación y horarios de las diferentes celebraciones

La noche más corta del año volverá a llenar de llamas, música y tradición las calles y plazas de la comarca. Las hogueras de San Juan, símbolo de la llegada del verano, reunirán este martes a miles de personas en celebraciones que combinan actuaciones musicales, danza tradicional y actividades para todos los públicos. Desde la multitudinaria Foguera de Corvera hasta las citas junto al mar de Castrillón y Gozón, la comarca volverá a rendirse a una de las fiestas más multitudinarias del calendario asturiano.