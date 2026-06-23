Policía Local de Avilés

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Las espectaculares imágenes desde el cielo del concierto de "El Último de la fila" en Avilés

Hay pocas bandas en España capaces de acabar una carrera de décadas con la cantidad y la calidad que tiene el repertorio de "El Último de la Fila" y volver a ponerla en pie con la forma y el fondo con que Manolo García y Quimi Portet lo hicieron este sábado por la noche en Avilés. Muy lejos de ser los abuelitos que bromearon ser, la banda se entregó a la multitud con una alegría digna del principiante y una generosidad de dos horas y media y más de 25 canciones coreadas a pulmón por un público agradecido y consciente de estar viviendo algo, posiblemente, irrepetible. Una segunda y última oportunidad de bailar con los muchachos. Más información Más información