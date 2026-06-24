A.D. / FOTOS: Illán García

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Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: "Pudo ser una desgracia"

Conducía por la calle Libertad, atravesó la rotonda que comunica con Las Artes y, tras pasar entre dos terrazas, acabó empotrado contra un escaparate. Milagrosamente, no se llevó a nadie por delante. Un hombre de 62 años sufrió un desvanecimiento mientras conducía su furgoneta al mediodía de este miércoles y acabó siendo trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo. El conductor, que iba solo en una Citröen Berlingo, sufrió lo que según los primeros indicios parecía una dolencia cardiaca. "Pudo haber ocurrido una desgracia", afirmaban los transeúntes que presenciaron la escena. Más información