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Trasona mantiene viva la llama del esplendor siderúrgico: el embalse de Trasona se ilumina por San Juan con la quema del gasómetro

Trasona mantiene viva la llama del esplendor siderúrgico: el embalse de Trasona se ilumina por San Juan con la quema del gasómetro

Christian García

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Trasona mantiene viva la llama del esplendor siderúrgico: el embalse de Trasona se ilumina por San Juan con la quema del gasómetro

Christian García

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El embalse de Trasona desafió anoche a la oscuridad a base de chispas, tradición y mucha nostalgia. Cientos de personas se dieron cita en el área recreativa para cumplir con el rito de San Juan, en una velada vibrante donde el olor a madera quemada se fundió con el orgullo industrial de toda una comarca. Y es que el fuego de este año tuvo un marcado carácter identitario de la mano de “Acero y Fuéu” la gran hoguera principal de unos 8 metros de alto que envolvió cerca de 3 toneladas de madera. La enorme construcción, obra de Mónica Álvarez y Félix Sancho, era un homenaje directo a la historia siderúrgica de Avilés y a las generaciones que dedicaron su vida al sector. Su silueta evocaba los icónicos gasómetros de la zona, una estampa herida desde que a principios de 2024 se demoliese uno de ellos, quedando el "gemelo" indultado por el Ayuntamiento para uso cultural. Más información

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