Policía Local de Avilés

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VÍDEO: Las espectaculares imágenes aéreas del multitudinario concierto de Aitana en Avilés

20.000 asistentes. Aitana volvió a demostrar el enorme tirón que despierta allí donde actúa. La artista llenó el recinto de La Magdalena, en Avilés, el pasado viernes con su 'Cuarto Azul World Tour', en un concierto que dejó momentos para el recuerdo. Además de interpretar algunos de sus grandes éxitos, como "6 de febrero" o "Mon Amour", la cantante sorprendió al público al celebrar su 27 cumpleaños sobre el escenario, soplando las velas mientras 20.000 voces le cantaban el "Cumpleaños feliz". Estas son las espectaculares imágenes aéreas de una noche que convirtió Avilés en el epicentro de la música en directo.