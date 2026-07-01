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Accidente de tráfico en la variante de Avilés: dos coches volcados provocan grandes retenciones en la autopista

Accidente en la variante de Avilés a su paso por Corvera. Un vehículo volcó en la autopista A-8, sentido Galicia, tras el siniestro entre dos coches en una colisión por alcance. La vía estuvo cerrada al tráfico durante más de media hora para auxiliar a los afectados. Al lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico, ambulancias y efectivos de Bomberos del parque de Avilés. No hay que lamentar heridos, aunque las dos personas implicadas, un hombre y una mujer, fueron derivadas al hospital para realizarles un chequeo médico. Más información