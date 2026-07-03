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Así fue el complicado rescate del octogenario desaparecido anoche en una zona boscosa

Agentes de la Guardia Civil han localizado, a primera hora de esta tarde, al octogenario desaparecido anoche en Castrillón. El hombre se encontraba en una zona boscosa y de difícil acceso en las proximidades de la finca donde fue visto por última vez, según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación. En el lugar de los hechos se encuentran ahora profesionales de la Guardia Civil así como del SEPA y sanitarios. Estos últimos trasladan al hombre al Hospital Universitarios San Agustín de Avilés para que le sometan a un reconocimiento médico. Bomberos del parque de Pravia y un familiar encontraron una azada. Media hora más tarde de su localización, el equipo de búsqueda integrado por Bomberos y un familiar, y el resto de efectivos que integraban el dispositivo que acudieron a esta zona para centralizar la búsqueda, lo encontraron en una zona de muy difícil acceso y con abundante maleza. Hasta el lugar se movió el Grupo de Rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, que estaba en el lugar trabajando en su búsqueda. El varón fue evacuado por los rescatadores en helicóptero en dirección al San Agustín por prevención, ya que presentaba alguna magulladura.