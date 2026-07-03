A.D.

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Díaz evita valorar la imputación de la directora de la Guardia Civil y reclama en Avilés más medidas contra la corrupción

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha evitado este jueves pronunciarse sobre la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y ha defendido dejar actuar a los tribunales para que depuren las responsabilidades que correspondan. "Yo les digo siempre que no entro a realizar valoraciones sobre las tramas. Nunca he hecho política de los sumarios judiciales, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. No me compete a mí ni mucho menos", ha afirmado Díaz, en declaraciones a los medios tras clausurar la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo celebrada en Avilés. Más información