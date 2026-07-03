A.D.

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Final feliz en Castrillón: localizan al octogenario desaparecido anoche en una zona boscosa, próxima a la finca donde se le había perdido la pista

Agentes de la Guardia Civil han localizado, a primera hora de esta tarde, al octogenario desaparecido anoche en Castrillón. El hombre se encuentra en una zona boscosa y de difícil acceso en las proximidades de la finca donde fue visto por última vez, según ha podido saber este diario de fuentes próximas a la investigación. En el lugar de los hechos se encuentran ahora profesionales de la Guardia Civil así como del SEPA y sanitarios. Estos últimos trasladan al hombre al Hospital Universitarios San Agustín de Avilés para que le sometan a un reconocimiento médico. Más información