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El Gobierno central cierra filas en Avilés ante la imputación de la directora de la Guardia Civil: "Se deben aportar pruebas..."

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la socialista Elma Saiz Delgado, aseguró este viernes en el Centro Niemeyer de Avilés que el Gobierno de España mantiene su “confianza en la directora general de la Guardia Civil”. Y es que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, entiende que Mercedes González tiene que ser investigada en el marco del caso Leire Díaz, la trama en la que la "fontanera” del PSOE habría trabajado para obstaculizar los procedimientos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno. “Es el momento de respetar los tiempos judiciales. Estamos en una fase muy embrionaria y vamos a dejar que la justicia haga todo su trabajo”, apuntó la Ministra en rueda de prensa. Más información