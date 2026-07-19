¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Avilés se vuelca con la final del Mundial

La final del Mundial ya se ha empezado a jugar en las calles de Avilés. Familias y grupos de amigos ya tiñen del rojo de la camiseta de la selección las calles y terrazas de la ciudad. "Confiamos en que España será mejor", auguran los aficionados, que cuentan las horas para el pitido inicial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde los jugadores de Luis de la Fuente se medirán a la Argentina de Leo Messi para conseguir la segunda estrella. Más información