A.D.

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Habla la familia afectada por el incendio en una chabola en Luanco: "Queremos una vivienda; el Ayuntamiento nos ha dejado aquí tirados"

Agustín Jiménez, a sus 84 años, confesó que estaba "baldao". Era una de las tres personas que residía en la chabola de La Paxarada, a la entrada de Luanco, que se calcinó en la tarde de este viernes. Lo contaba una hora después, sentado en una silla a pie de carretera, junto a un nutrido grupo de familiares. "El fuego empezó en la cocina y estábamos mi mujer y mi hijo Juan Ricardo, y salimos fuera lo más rápido posible", relató. Los tres resultaron ilesos del incendio que calcinó la infravivienda en la que residían cuatro personas. En ese momento, no estaba en la chabola su otra hija, Concha Jiménez. "Tuve que ayudar a mi mujer (Ana María Jiménez) a salir de casa, es ciega", dejó claro el luanquín, que indicó a su vez que había vivido "muchos años" en el poblado chabolista de La Paxarada y que "ya iba siendo hora" de poder residir en una vivienda normalizada. Los Bomberos consiguieron aplacar las llamas en minutos. Su hogar quedó reducido a cenizas.