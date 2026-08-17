A.D.

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Seis playas de la comarca de Avilés, en riesgo de desaparecer por el impacto del cambio climático

Asturias es la comunidad autónoma de todo el norte de España con más riesgo de inundación en su franja costera. Y son varias las playas de la comarca avilesina que se sitúan en la lista de mayor riesgo de retroceso y alta recurrencia de inundaciones.

El último informe de Greenpeace, titulado "Destrucción a toda costa 2025: impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral", alerta de cómo la falta de medidas para mitigar el cambio climático puede suponer la desaparición de numerosas playas.