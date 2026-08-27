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Alerta en Antromero (Gozón) tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños

Alerta en Antromero (Gozón). Los vecinos se han visto sorprendidos por un tornado a primera hora de esta tarde que, según explican algunos de los afectados, ha provocado varios daños materiales.

El fenómeno meteorológico ha sorprendido a los residentes. En la piscina de la localidad gozoniega se ha llevado por delante parte del tejado. Lo mismo ha ocurrido en otras casas. El tornado también ha provocado daños en cierres de fincas y tumbado árboles, según explican testigos presenciales.